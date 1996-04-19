ایران تعلن الحداد العام علی شهداء لبنان # طهران / 20 نیسان / ارنا اصدر مجلس الوزراء فی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه مساء الیوم بیانا ادان فیه الجرائم التی ارتکبها الصهاینه موخرا ضد ابناء الشعب اللبنانی المسلم ، واعلن یوم الاثنین المقبل ( الثانی والعشرین من نیسان الحالی ) یوما للحداد العام فی کافه انحاء ایران اجلالا واکراما واحتراما للشهداء من ابناء هذا البلد .وجاء فی جانب آخر من هذا البیان ان هجوم الصهاینه علی ابناء الشعب اللبنانی العزل فی المدن والقری الامنه فی هذا البلد انما یشکل احد الاعمال التی ادانها جمیع الاحرار فی العالم والتی لاتتفق مع ابسط القواعد والقوانین والاعراف الدولیه .واشار البیان الی "ان صمت البلدان والمحافل الدولیه من شانه ان یدفع الصهاینه المتوحشین الی مزید من الوقاحه" ثم اکد " ان علی مسلمی العالم والحکومات الاسلامیه ان تدافع عن لبنان وان تنصر وتعین المدافع والذاب عن حیاظ شعبه ووطنه .ا.ج / انتهی / س.ع