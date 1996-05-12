ایران تحقق الیوم حلم الشعوب وتربط الشرق بالغرب .. / اضافه اولی /

القدس المحتلة/١٦ تموز / يوليو/ ارنا- كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الخميس، عن أن السلطات الصهيونية بدأت بتحضير قائمة سرية تضم مئات المسؤولين الذين يمكن أن تتم محاكمتهم في لاهاي، وذلك قبيل توقع صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية، بشأن التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها الكيان بحق الشعب الفلسطيني في نهاية الاسبوع الحالي وسيسمح صدور القرار للمدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل.