ایران تحقق الیوم حلم الشعوب وتربط الشرق بالغرب .. / اضافه اولی / # طهران / 13 ایار / ارنا وهی المره الاول منذ الثوره الاسلامیه فی ایران العام 1979 یلتقی فیها هذا العدد من الشخصیات السیاسیه الاجنبیه فی ایران .
ومن المفترض ایضا مشارکه الرئیسین الارمینی لیون تیر بطروسیان
والجورجی ادوارد شیفاردنازه فضلا عن وفود من الفیلیبین والصین ومالیزیا
وسنغافوره وسریلانکا وروسیا واوکرانیا وبیلاروس والکویت والسوید والصین
والیمن ولبنان وبلوماسیین اوروبیین معتمدین فی ایران .
واعطی الرئیس اکبر هاشمی رفسنجانی الموجود فی مشهد ونظیره
الترکمانی الذی وصل صباح الاحد فی محطه القطارات فی المدینه الاشاره ببدء
الاحتفالات الرسمیه .
ومن مشهد یتوجه اعضاء الوفود بالطائره حتی مدینه سرخس علی الحدود
لزیاره معرض المنطقه الحره فی هذه المدینه قبل ان یعبروا بالقطار الجسر
الحدودی للمشارکه فی احتفال اخر فی الاراضی الترکمانیه .
ا.س / ... یتبع ... / ف.ر