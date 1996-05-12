طریق الحریر الجدید .. انتصاران لایران .. هزیمتان لامریکا # طهران / 13 ایار / ارنا الاحتفال الضخم بافتتاح خط الحریر الجدید الذی اقیم الیوم وهو الخط الحدیدی الذی یربط مدینه مشهد المقدسه - سرخس - تجن لترتبط معه المنطقه برمتها ثم اسیا واوروبا وافریقیا .. هو فی الواقع حدث غیر عادی ومع قناعتنا بان الاعلام العالمی سیختصر هذا الانجاز العظیم الی خبر عادی وسوف یتجاهل الحقیقه الکبیره التی صنعتها الاراده الایرانیه الموء منه الا ان ذلک لایلغی واقع اکبر تظاهره اقتصادیه سواء علی مستوی دول المنطقه الاعضاء فی منظمه ( اکو ) او العالم فایران اصبحت جسرا یربط اسیا باوروبا وکذا بافریقیا وهذا شی ء حصل عملیا الیوم سواء اعترفت وسائل الاعلام العالمیه ام لا وسواء دفنت امیرکا راسها فی التراب عن هذا الانجاز او طلعت علینا بتحلیلاتها الکاذبه الملفقه التی تحاول من خلالها ان تنال من الانجاز العظیم .المهم فی هذا المشروع العملاق انه یجسم نوایا ایران الخیره ویترجم تطلعاتها الصالحه وطموحها الشریف لخلق تعاون اقلیمی وصیانه استقلالها واستقلال دول المنطقه وقطع الایادی الاجنبیه عن نهب ثرواتها .وهذا الشی ء بات واقعا عملیا ملموسا یستحیل ان تنال فیه وسائل التدلیس والتزییف التی تعتمدها السیاستان الصهیونیه والامیرکیه .. واذا کان حشد الروء ساء والوفود الرسمیه ظاهره فریده من نوعها وقلما شهدت حتی الدول الکبری مثل هذا الحشد فان ایران ماعادت تعانی لا من مشاکل اقتصادیه ولا سیاسیه کما تروج لذلک امیرکا فی اطار کذب منظم اعتادت علیه حتی لکانها ما عادت تستسیغ الا تزییف الحقائق وقلب الاشیاء .ا.س / ... یتبع ... / ف.ر