توقع ازدیاد تجاره اعاده التصدیر من دبی مع تشغیل الخط الحدیدی سرخس تجن # ابوظبی / 13 ایار / ارنا رای مسوء ولون سیاسیون واقتصادیون افاقا وضاء ه لمستقبل تجاره اعاده التصدیر من دبی الی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه وعبرها مع تدشین الخط الحدیدی سرخس تجن الذی یربط ایران بجمهوریات اسیا الوسطی .وقال رحیم عابدان زاده القنصل العام الایرانی فی دبی ان تجاره اعاده التصدیر من الامارات الی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه یمکن ان تتضاعف مرات عده فی السنوات المقبله اذا مااضیفت ارقام تجاره الترانزیت المتوقعه الی جمهوریات اسیا الوسطی.واضاف فی حدیث مع مراسل ارنا ان خط السکه الحدیدی سرخس / تجن سیتیح امکانات توفیر وسیله جدیده للنقل بفتره زمنیه مناسبه وبتکالیف زهیده مقارنه مع طرق النقل البحریه والجویه المتبعه .من جانب اخر اکد سلطان بن سلیم رئیس ومدیر عام سلطه موانی دبی والمنطقه الحره لجبل علی ان موانی دبی سیکون لها دورها فی تعزیز التجاره المستفیده من هذا الخط الحدیدی .وقال ان هذا الامر سیتم عن طریق استقبال موانی دبی للسفن الکبیره المحمله بالبضائع والتی یعاد تصدیرها الی ایران بسفن التغذیه / .ف.م/ یتبع .. / ف.ر