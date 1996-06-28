مطالعات فی الصحف المسائیه / اضافه ثانیه واخیره / # طهران / 29 حزیران / ارنا صحیفه رسالت ..............
+ الرئیس الفرنسی یوجه انذارا شدید اللهجه الی بیل کلینتون ویوکد ان
اوروبا ستقوم باجراء ات مماثله ضد امریکا .
+ جرح و مقتل 21 شخصا خلال هجوم شنه طائرات ترکیه علی الحدود الایرانیه .
+ بدء الانتاج الاختباری لمعمل الاسمنت فی کردستان بطاقه 700 الف طن سنویا
+ ایه الله یزدی خلال خطبتی صلاه الجمعه فی جامعه طهران ... الانفجار الذی
وقع فی الظهران یدل علی مدی معارضه الشعب السعودی للتواجد العسکری
الامریکی فی بلادهم .
+ بعد 73 عاما .. اربکان یصبح اول رئیس وزراء لحکومه اسلامیه فی تاریخ
ترکیا .
+ اثر رفض الاقتراح حول تشکیل حکومه ائتلافیه .. سیقوم یلتسن الفائز الوحید
فی الانتخابات بتشکیل الحکومه الجدیده .
+ بدء جلاء القوات الروسیه عن الشیشان .
ح .ز / انتهی / س .ع