ایران تستنکر تصریحات الناطق باسم الخارجیه../ اضافه اولی واخیره / # طهران / 4 تشرین الثانی / ارنا واعتبر الدکتور محمـود محمدی ما طرحته " واشنطن بست " فی هـذا المجال بانه لا اساس له ، و قال : ان نشر مثل هـذه الاکاذیب یمثـل جانبا من المخطط الامریکی الجدید ضد المسلمین .و فند الدکتور محمدی مره اخری ای علاقه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه فی انفجار الظهران .من جانب اخر ، وصف الدکتور محمدی المساعی الدبلوماسیـه الاخیره لطهران لحل الخلافات بین السودان و اوغندا بانها تکشف عن عزم الجمهـوریه الاسـلامیه الراسخ فی حل النزاعات بین الدول غیر المنحازه .و نوه د0 محمدی الی استخدام الجمهوریه الاسـلامیه لنفوذها لانهاء التوتر بین الدول النامیـه ، مـوء کدا بان هـذه الجهـود الدبلوماسیـه تعد بمثابـه اجراء رادع امام تدخل القوی .و کـذب الدکتـور محمـود محمـدی اتهامات المدیـر التنفیـذی للمخابـرات الامریکیه (سی .آی .ای ) التی تحدثت عن قیام العراق بنقل اسلحته الکیمیاویه الی ایران ، و قال : ان اطلاق هذه الاکاذیب من قبل الاوساط الامریکیه یکشف عن قلق امریکا من تعزیز الدور الاقلیمی للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه .ط.ل./ انتهی / ف.ر.