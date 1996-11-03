مجلس الدفاع الاعلی فی افغانستان یدعو المجموعات الافغانیه للحوار # اسلام آباد / 4 تشرین الثانی / ارنا اصدر مجلس الدفاع الاعلی فی افغانستان ( الذی یمثل تحالف المجموعات المعارضه للطالبان ) بیانا یوم امس الاحد دعا فیه کافه الفصائل السیاسیه و الدینیه فی هذا البلد للاجتماع فی مدینه مزارشریف لاجراء حوار لانهاء الازمه الافغانیه والنزاع الدائر منذ سنوات .و کان هذا المجلس قد انبثق قبل ثلاثه اسابیع اثر مباحثات جرت فی مدینه مزارشریف و ضمت الجنرال دوستم زعیم الحرکه الوطنیه الاسلامیه و احمد شاه القائد العسکری لحکومه ربانی و کریم خلیلی زعیم حزب الوحده الاسلامیه و اعلنوا عن تحالفهم ضد طالبان .التقاریر الوارده تقول ان القوات المعارضه للطالبان ، التی تنوی الاستیلاء علی محافظه هرات المهمه ، احرزت تقدما فی منطقه غرب افغانستان خلال الیومین الاخیرین .و شارک فی هذه المعارک قوات احمد شاه مسعود و القائد اسماعیل خان الحاکم السابق لمحافظه هرات احد انصار برهان الدین ربانی الی جانب قوات الجنرال دوستم .ط.ل./ انتهی/ ع.ع