مجلس الدفاع الاعلی فی افغانستان یدعو المجموعات الافغانیه للحوار # اسلام آباد / 4 تشرین الثانی / ارنا اصدر مجلس الدفاع الاعلی فی افغانستان ( الذی یمثل تحالف المجموعات المعارضه للطالبان ) بیانا یوم امس الاحد دعا فیه کافه الفصائل السیاسیه و الدینیه فی هذا البلد للاجتماع فی مدینه مزارشریف لاجراء حوار لانهاء الازمه الافغانیه والنزاع الدائر منذ سنوات .
و کان هذا المجلس قد انبثق قبل ثلاثه اسابیع اثر مباحثات جرت فی مدینه
مزارشریف و ضمت الجنرال دوستم زعیم الحرکه الوطنیه الاسلامیه و احمد شاه
القائد العسکری لحکومه ربانی و کریم خلیلی زعیم حزب الوحده الاسلامیه
و اعلنوا عن تحالفهم ضد طالبان .
التقاریر الوارده تقول ان القوات المعارضه للطالبان ، التی تنوی
الاستیلاء علی محافظه هرات المهمه ، احرزت تقدما فی منطقه غرب افغانستان
خلال الیومین الاخیرین .
و شارک فی هذه المعارک قوات احمد شاه مسعود و القائد اسماعیل خان
الحاکم السابق لمحافظه هرات احد انصار برهان الدین ربانی الی جانب قوات
الجنرال دوستم .
ط.ل./ انتهی/ ع.ع