عقد اجتماع لجنه التعاون الاقتصادیه الایرانیه- السلوفاکیه المشترکه # طهران / 4 تشرین الثانی / ارنا تطویرا للتعاون الاقتصادی بین الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه و جمهوریه سلوفاکیا سیعقد فی " براتیسلاوا" قریبااجتماع لجنه التعاون الاقتصادیه الایرانیه - السلوفاکیه المشترکه .اعلن ذلک رئیس الدائره الاولی لشمال ووسط اوروبا بوزاره الخارجیه الایرانیه الیوم الاثنین خلال ندوه دراسه خصائص السوق السلوفاکیه التی عقدت بمرکز تطویر الصادرات الایرانیه .واضاف ان العلاقات الایرانیه - السلوفاکیه اخویه و مبنیه علی الاحترام المتبادل وان الاتفاقیه التجاریه المبرمه بین البلدین تعتبر وثیقه للتعاون الاقتصادی وقد نالت موافقه کل من مجلسی الشوری و صیانه الدستور .واوضح ان مساله التبادل التجاری مع دول شرق اوروبا یجب ان تولی اهمیه خاصه وان یخطط لها علی المدی البعید للدخول مستقبلا فی السوق الاسلوفاکیه.من جانبه شرح القائم بالاعمال السلوفاکی بطهران " باول " الظروف الاقتصادیه فی بلاده داعیاالقطاع الخاص فی ایران و سلوفاکیاالی بذل جهود اکثر لزیاده حجم التبادل التجاری بین البلدین .ع.ع / انتهی / ع.ع