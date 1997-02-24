330 ملیون دولار عجز فی المیزان التجاری المصری مع روسیا

طهران/12 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- صرحت نائبة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، لعيا جنيدي، لدى استقبالها سفير النرويج في طهران، سيغو الدتومين هائوغر، ان توقعات إيران من الإدارة الأميركية الجديدة تتمثل في إلتزام التعهدات الدولية، فيما تتوقع من أوروبا العمل على إعادة التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف والعلاقات والفعاليات التجارية والإقتصادية الى طبيعتها.