330 ملیون دولار عجز فی المیزان التجاری المصری مع روسیا # اثینا/ 25 شباط / ارنا بلغ العجز فی المیزان التجاری المصری مع روسیا 330 ملیون دولار خلال العام الماضی .
وذکرت جریده "الاحرار" المصریه ان المفوض التجاری المصری فی موسکو
محمود فوده اکد ان حجم التجاره المصریه مع روسیا بلغ 430 ملیون دولار
منها 380 ملیون دولار صادرات روسیه لمصر و 50 ملیون دولار صادرات مصریه
لروسیا .
واشار محمود فوده الی ان مصر تستورد 8 اضعاف صادراتها الی نفس
الدوله حیث تترکز الصادرات المصریه علی الاخشاب والاسمده والاسمنت ومواد
البناء وحدید التسلیح والاجهزه والمعدات وسیارات الرکوب وسیارات
النقل
واکد ان هناک بعض الواردات المصریه من روسیا لا یمکن الاستغناء
عنها خصوصا قطاع غیار المصانع العملاقه التی اقامها الاتحاد السوفیتی
السابق فی مصر .
ع.ع / انتهی /