مطالعات الصحف الصباحیه # طهران / 25 شباط / ارنا طهران تایمز ..............
** افتتاح ندوه الموتمر الاسلامی والمستقبل فی طهران .
** الخارجیه تستدعی سفیر ترکیا فی طهران .
** هیئه الرقابه والتفتیش مضان لسلامه العمل فی الدوائر الحکومیه .
** زعیم الشیشان یوء کد علی استقلال بلاده .
** وصول القوات الامریکیه الی الکویت لبدء مناوره مشترکه .
ایران نیوز
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** قائد الثوره ینتقد تفشی الفساد ویشدد علی دور موسسه التفتیش .
** البرایت تشدد علی ضروره الالتزام بحقوق الانسان و اکدت ان التغییرات
فی الصین تحتاج الی فتره من الزمن .
** اسرائیل تحتج علی الزیاره الخاطفه التی قام بها رئیس الوزراء
الفرنسی الی الاراضی المحتله .
کیهان انتر ناشنال
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** ایه الله خامنئی .. علی هیئه المراقبه والتفتیش بان تراقب العمل
فی الموسسات .
** ولایتی ... علی منظمه الموتمر الاسلامی بان تتماشی و المتغیرات
العالمیه .
** لاریجانی ... النسوه قمن بدور بارز فی السینما الایرانیه .
** طالبان تدعی استعاده الاراضی التی انسحبت منها .
ح.ز / انتهی / ع.ع