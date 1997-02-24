قائد الثوره الاسلامیه : الانتخابات روح النظام الاسلامی # طهران / 25 شباط / ارنا قال قائد الثوره الاسلامیه سماحه ایه الله السید علی الخامنئی لدی استقباله صباح الیوم الثلاثاء المسوء ولین بوزاره الداخلیه ان مساله الانتخابات الرئاسیه تعتبر روح النظام الاسلامی و مظهرا من مظاهر المشارکه الشعبیه .واعرب ولی امر المسلمین عن اطمئنانه بان الدوره السابعه للانتخابات الرئاسیه القادمه ستکون اکثر روعه و مخیبه لامال الاعداء .واضاف ایه الله الخامنئی قائلا / لا یوجد ادنی شک بان الانتخابات الرئاسیه احد اهم الاعمال ومشارکه الشعب ضمان لاستمرار و بقاء النظام الاسلامی / .واشار قائد الثوره الاسلامیه الی ان قضیه الاعتقاد الدینی واسلامیه النظام تکتسب روحا ومعنی و تتوضح هویتها من خلال المشارکه الشعبیه ولو فصل بین النظام وهذه المشارکه لما استمرت الحیاه الواقعیه للنظام لان التواجد و الحضور الشعبی یوفر اسباب بقاء و وحده النظام وهی الاسلام و الاستقلال و العزه ویضمن الوقوف بوجه الاعداء و الدفاع عن حدود البلاد.واکد ایه الله الخامنئی ان علی ابناء الشعب ان یدرکوا جیدا بانهم مقبلون علی امر هام وهو انتخاب رئیس للسلطه التنفیذیه واداره شوء ون البلاد .ع.ع / انتهی / ت.ط