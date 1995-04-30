تصریحات المدیر التنفذی لوکاله ارنا فی مهرجان الاعلام الایرانی # طهران / 1 ایار / ارنا صرح السید فریدون وردی نجاد المدیر التنفیذی لوکاله انباء الجمهوریه الاسلامیه / ارنا/ والمشرف العام والمدیر المسوء ول لصحیفه / ایران / بقوله ان انتشار هذه الصحیفه بمثابه نهضه صحفیه جدیده لوضع المزید من الاخبار والمعلومات الصحیحه تحت تصرف ابناء الشعب والاستفاده المفضله منها.واضاف وردی نجاد الذی کان یتحدث یوم امس الاحد فی المنتدی الرابع للخبراء والمسوء ولین عن الصحافه والاعلام الایرانی الذی یعقد حالیا ضمن المهرجان الاعلامی الایرانی الثانی فی طهران اضاف یقول .. ان الماده الخبریه تعد من امس احتیاجات الانسان فی عصرنا الحاضر ولذلک یجب علی وکالات الانباء ان تامن فی کل لحظه هذه الحاجه الانسانیه بافضل شکل ممکن وان اطلاله / ارنا / علی المجتمع الاعلامی والصحفی تبتنی اساسا علی هذا المنظار وترسخ دعائمها عل هذا الاساس .واوضح المدیر التنفیذی لوکاله ارنا بان التطورات السریعه والمدهشه للمجتمع الاعلامی تحتم علی وکالات الانباء ان تتلاء م وتتسق مع الکم الهائل للاخبار المعروضه وان تقوم هذه الوکالات فی اسرع وقت بتقدیم المواد الخبریه التی یحتاجها المجتمع وابناء الشعب بمختلف الاشکال وفی اقل فتره زمنیه ممکنه .ومضی المشرف العام والمدیر المسوء ول لصحیفه / ایران / یقول .. ان السوء ال المطروح الیوم لمعظم وکالات الانباء العالمیه والاقلیمیه هو انه الی مدی یمکن للمعلومه الخبریه التی تقدم عبر الصحافه او وسائل الاعلام المرئیه ان تفرز تاثیراتها علی طبیعه الدوره العملیه للمعلومات والاخبار .ف.م/ یتبع ... / ف.ر