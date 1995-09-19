تصریحات الناطق باسم الخارجیه الایرانیه # طهران / 20 ایلول / ارنا ردا علی البیان الصادر عن اجتماع وزراء خارجیه مجلس تعاون الخلیج الفارسی حول الامارات وصف الناطق باسم الخارجیه الایرانیه هذا البیان بانه تکرار ادعاء ات غیر مستنده لهذه الاماره .و قال محمود محمدی الیوم الاربعاء ان مجلس تعاون الخلیج الفارسی یکرر تلک الادعاء ات التی تبعث الفرقه فی الوقت الذی یلفت العالم الاسلامی انظاره الی مصیر الشعوب المسلمه فی البوسنه وجنوب لبنان و فلسطین .واکد ان اصدار مثل هذه البیانات یتناقض و النوایا المبنیه علی مبدء حسن الجوار والتعاون الاقلیمی .واضاف الناطق ../ ان الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه توکد دوما ان الامن و الاستقرار مقولتان غیر قابلتین للتفکیک و تکرار مثل هذه الادعاء ات الفارغه لن یغیر من موقف ایران الرامی الی تملکها المطلق للجزر الایرانیه الثلاث .واضاف محمدی ان طرح مثل هذه المواضیع من شانه ان یسبب الفرقه بین المسلمین و یخدم مصالح القوی الاجنبیه فی منطقه خلیج الفارسی الحیویه .و شدد محمدی ان الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه سباقه دوما فی اجراء المحادثات مع الامارات و انها کالسابق تدعو مسوولی هذه الاماره ان یبدوا نوایا حسنه لاجراء مباحثات مع ایران فی اطار رساله الشیخ زاید لرئیس الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه فی نیسان عام 1992 بعیدا عن الضجیج الاعلامی الذی یزید من تعقیدات الاوضاع.ح.ز /انتهی /ت.ط