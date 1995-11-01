تصریحات زوجه الشهید فتحی الشقاقی # طهران / 2 تشرین الثانی / ارنا قالت السیده ام ابراهیم زوجه الشهید فتحی الشقاقی فی مراسم دفنه ان هذا الشهید استشهد کالحسین المظلوم وعلی ارض کربلاء التی سقط فیها العشرات من الشهداء .
واوضحت .. باستشهاد الدکتور الشقاقی فان الحرکه الاسلامیه ستواصل
الکفاح وستسدد ضربات اقوی من الماضی .
ومضت تقول ان القدس تتعلق بجمیع الدول الاسلامیه وان الشقاقی ایضا
هو شهید الامه الاسلامیه فی جمیع انحاء العالم .
واکدت ان ابناء فلسطین سینتقمون لدم الشهید الشقاقی من الارهابیین
الصهاینه . ا.د / انتهی / ف.ر