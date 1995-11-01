تصریحات زوجه الشهید فتحی الشقاقی # طهران / 2 تشرین الثانی / ارنا قالت السیده ام ابراهیم زوجه الشهید فتحی الشقاقی فی مراسم دفنه ان هذا الشهید استشهد کالحسین المظلوم وعلی ارض کربلاء التی سقط فیها العشرات من الشهداء .واوضحت .. باستشهاد الدکتور الشقاقی فان الحرکه الاسلامیه ستواصل الکفاح وستسدد ضربات اقوی من الماضی .ومضت تقول ان القدس تتعلق بجمیع الدول الاسلامیه وان الشقاقی ایضا هو شهید الامه الاسلامیه فی جمیع انحاء العالم .واکدت ان ابناء فلسطین سینتقمون لدم الشهید الشقاقی من الارهابیین الصهاینه . ا.د / انتهی / ف.ر