العجز التجاری فی امریکا یصل الی 111 ملیار دولار # طهران / 30 شباط / ارنا اعلنت وزاره التجاره فی امریکا امس الخمیس ان العجز التجاری فی هذا البلد فی السنه المیلادیه الماضیه وصل الی 111 ملیار دولار .
وحسب الاحصائیات المعلنه فان هذا العجز التجاری یعتبر اعلی معدل وصل
الیه فی امریکا خلال الاعوام السبعه الماضیه حیث یشیر الی ارتفاع بلغت
نسبته 5ر4 بالمائه قیاسا الی عام 1994 .
ویقول مسوولون امریکان ان التجاره الامریکیه مع الیابان التی تعد
الشریک التجاری الرئیسی لامریکا شهدت انخفاضا فی الفائض التجاری فی عام
1995 .
واعاد الخبراء التجاریون الی الاذهان ان العجز الامریکی الذی بلغ 111
ملیار دولار شمل صادرات البضائع والنشاطات الخدمیه .
ط.ل./ انتهی/ ط.ل.