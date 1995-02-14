قضیه انتصر فیهاالاسلام واندحر بها الغرب / اضافه اولی / # طهران / 15 شباط / ارنا فرشدی لم یکن عبقریا الی الدرجه التی یستحق فیها کل هذا التایید والاهتمام والجوائز التی هطلت علیه کالمطر کما انه لم یقدم انجازا علمیا حتی ینال هذا الدعم الواسع والکبیر من معظم الدول الغربیه ولعل رفع مستوی هذا المرتزق الی شخصیه تحظی باستقبال کلینتون وغیره من قاده الدول الغربیه واقامه المهرجانات / الثقافیه / من اجل تقلیده الجوائز النرویجیه والسویدیه .. ماکان لیحصل لولا ان ماقدمه هذا المرتد من خدمه للمخطط الغربی القاصد الی ضرب الاسلام کان کبیرا فی عیون هولاء والا متی اصبحت الدول الغربیه مفتونه ب / الحریه / الی هذه الدرجه ودماء المسلمین یستبیحها الصهاینه والصرب بابشع ماتکون الجرائم والارهاب .ان فریه " الحریه" التی یتذرع بها الغرب هی موامره واضحه لترکیع الحکم الاسلامی وحتی لاتکون الفتوی الشهیره للامام الخمینی / رض / جذوه تلهب حماس المسلمین للدفاع عن حیاض الاسلام المقدس فقد جعلت الدوائر الغربیه من قضیه المرتد رشدی ضجه واسعه ارتفعت الی مستوی قطع العلاقات السیاسیه وتحولت الی موضوع مقدم علی کافه المسائل السیاسیه من جانب القرار الدولی .ا.س / ... یتبع ... / ف.ر