ايران تحدت اكثر مشاريع اميركا سرية عبر السيطرة علي طائرتها التجسسية

واضاف جیفینوفیتش فی تصریحات ادلي بها لمراسل 'ارنا' فی العاصمة الصربیة بلغراد الیوم الاحد، ان انتهاك الاجواء الایرانیة من قبل اكثر الطائرات التجسسیة الامیركیة سریة وتقدما بعد تجاوزا عسكریا وعملا مناهضة ضد ایران وینبغی التصدی له وفق القوانین الدولیة .ولفت الي ان السفارة السویسریة تعتبر الراعیة لمكتب المصالح الامیركیة فی ایران واضاف، انه ینبغی للسفیر السویسری منح الضمانات الكافیة لایران للحد من الاستمرار فی هذه الانتهاكات وعلي الامم المتحدة ادانة هذا العمل ومنع الولایات المتحدة من الاستمرار بهذه الخطوات من اجل دیمومة السلام والاستقرار فی المنطقة والعالم برمته.وتابع قائلا: انه بالتاكید تعتبر المصافی ومخازن النفط والغاز والمطارات والصناعات اضافة الي المراكز العسكریة الایرانیة هدفا للطائرات التجسسیة الامیركیة فی اثارة الحرب لكن الخبراء الایرانیین الحقوا عبر السیطرة علي هذه الطائرة الهزیمة بواشنطن علي الصعیدین العسكری والاقتصادی وجعلوا الاستفادة من هذا النوع من الطائرات غیر فاعل الي الابد .واشار الي تحطم طائرة من هذه الطائرات فی اجواء یوغسلافیا السابقة فی 1999 واوضح ، ان الخبراء الایرانیین اخرجوا هذه الطائرة المتطورة للغایة من الخدمة عبر الحرب الالكترونیة .ووصف هذا المحلل العسكری الصربی السیاسات الامیركیة بالسلطویة والنهب وسرقة الثروات الطبیعیة فی بلدان العالم فی الشرق الاوسط، داعیا بلدان المنطقة للدفاع عن وحدة اراضیها فی مواجهة الولایات المتحدة المثیرة للحروب.انتهي ** 2343 ** 2342