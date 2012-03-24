موقع: الغرب وضع خلف ظهره امكانية حصول تغيير للسلطة في سوريا

وقال موقع 'عربی برس ' الیوم السبت: إن 'ما اصطلح علي تسمیته بالمجتمع الدولی بات علي قناعة ضمنیة بأن لا مجال سوي الحل السیاسی والذی سیلحظ بقاء النظام الحالی كأحد العناصر الرئیسیة للمعادلة السیاسیة التی ستحكم سوریا مستقبلا والتی ستضم حكما بعض اطراف المعارضة'.واضاف 'لكن باریس وواشنطن الغارقتین فی حمي الحملات الانتخابیة تفضلان ترك الازمة السوریة وفق الوتیرة الحالیة بانتظار انتهاء الانتخابات ای حتي شهر تشرین الثانی/نوفمبر المقبل'.وراي الموقع، ان هذا العنوان وعلي الرغم من أهمیته، لم یكن السبب الفعلی للتبدل الحاصل فی المواقف الامیركیة والفرنسیة، مشیرا الي انه 'مع اندلاع الاحداث فی سوریا تولت واشنطن مهمة الضغط السیاسی والدیبلوماسی وحشد التأیید الدولی فیما جري تلزیم باریس المتطلبات المیدانیة'.واوضح انه 'یتردد ان ضباطاً فرنسیین جاؤوا للبنان واستقروا فی شماله بالتنسیق مع بعض الاجهزة الامنیة اللبنانیة، كذلك تمركز بعض من هؤلاء فی جنوب تركیا وفی كردستان العراقیة'، مشیرا الي ان هؤلاء تولوا الاشراف علي تنظیم صفوف المعارضین السوریین وتأمین خطوط الامداد بالسلاح والمتطلبات العملانیة.واضاف 'انه جري ایكال دور اساسی للساحة اللبنانیة لتمتعها بمزایا تسمح لها بالتأثیر اكثر بالداخل السوری'، مشیرا الي ان 'معارك حمص جاءت بمثابة نقطة التحول فی مسار الازمة السوریة، ذلك ان المطلوب كان من هذه المنطقة ان تتحول منطقة خارجة عن نفوذ وسیطرة النظام وعاصمة قویة للمعارضة، وقادرة علي التحكم بین العمق السوری الذی یضم العاصمة السیاسیة دمشق والعاصمة الاقتصادیة حلب، والساحل السوری'.وذكر الموقع، ان تلك الروایات تضیف ان السلاح جري تمریره عبر العدید من المنافذ الشرعیة وغیر الشرعیة بین البلدین. كما جري تهریب المسلحین ومعظهم من بلاد المغرب العربی ولیبیا من خلال الثغرات الكثیرة عند الحدود، حیث جري اعادة استخدام احد الانفاق الذی یؤدی الي حمص والذی یعود الي ایام الحرب العالمیة الثانیة. وجري اعادة تجهیزه وتخزین بعض الاسلحة فیه، وحتي تخصیص جزء منه كمستشفي میدانی.واوضح الموقع، ان النقطة الاهم هو ارسال تقنی فرنسی قام بتركیب نظام تواصل لاسلكی متطور عصی علي فك رموزه، رغم الاستعانة بمساعدة الخبراء الروس. وهذا النظام معروف دولیا باسم نظام «ایتا» الذی یسمح بالتواصل بشكل آمن، اضافة الي امكانیة رصد شبكات التواصل للجیش السوری.وقال انه 'عندما نجح الجیش السوری بفرض سیطرته علي حمص، تمت مصادرة هذا الجهاز یومها، وكان اول اتصال قد حصل بین الجانبین السوری والفرنسی، عندما جري اعتقال ثلاثة من الكومندوس الفرنسی كانوا قد تسللوا عبر الحدود اللبنانیة لانقاذ الصحافیین الفرنسیین العالقین فی بابا عمرو واللذین كانا ینسقان مع السلطات الفرنسیة طوال وجودهما فی حمص'.واضاف 'یومها تمكنت الفرقة الرابعة فی الجیش السوری من اكتشاف المجموعة وقامت بالقاء القبض علیها، لتعود وتفرج عن العناصر الثلاثة فی خطوة بقیت بعیدة عن الاعلام وترافقت مع تأمین انتقال الصحافیین الفرنسیین الي لبنان ومنه الي فرنسا'.واوضح الموقع انه 'یتردد فی الكوالیس الدیبلوماسیة ان باریس طلبت للمرة الثانیة وعبر القناة نفسها استعادة الجهاز المتطور، وهذا ما حصل. وتلا ذلك، تراجع الضغط الفرنسی الدیبلوماسی، وسحب الضباط الفرنسیین من كل من لبنان وتركیا وكردستان'.انتهي 3 **2131 **1436 ** 2342