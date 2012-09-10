الشركات الاقتصادية الكبري وراء الازمة الاقتصادية في العالم

وقال الرئیس احمدی نجاد فی تصریح متلفز اجراه معه اربعة من الصحفیین الفرنسیین البارزین، انه علي السیاسیین الاوروبیین الكشف عن الشركات الاقتصادیة الكبري التی تعتبر السبب الاساس وراء الازمة الاقتصادیة فی العالم فی الوقت الراهن، وان یقوموا بتوفیر النفقات للسیطرة علي الازمة من بیع ممتلكات واسهم هذه الشركات، وفی غیر هذه الحالة فان استمرار الوتیرة الراهنة وفرض هذه النفقات علي المواطنین العادیین سیؤدی الي حدوث ازمات اجتماعیة.واضاف، ان الاقتصاد العالمی الیوم اقتصاد مریض والسبب فی ذلك یعود للنظام المصرفی الموجود علي صعید العالم والذی اصبح ذریعة لخلق ثروات كاذبة حیث ینبغی تغییر هذا النهج بصورة اساسیة وان یمنع خلق الاموال الكاذبة وان تعود للعملة قیمتها الحقیقیة وحینها سنصل الي نقطة التوازن وسیحصل كل علي ما یبذله من جهد وانتاج.واشار الي ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لم تكن فی منأي من هذه المشاكل وقال، ان الجمهوریة الاسلامیة لها فی الوقت الحاضر مشروع لاصلاح النظام المصرفی ونامل بتنفیذه حتي نهایة العام.واعتبر رئیس الجمهوریة ادبیات العقوبات بانها مهینة ومسیئة وقال، ان الدول الغربیة تصورت بانها ستكسر بهذه العقوبات ارادة الشعب الایرانی وهو تصور خاطئ لان هذا الشعب خرج من جمیع الحروب والاعتداءات التی فرضت علیه شامخا مرفوع الراس وان اعداء الشعب الایرانی هم الذین لفهم النسیان فی التاریخ.واكد الرئیس احمدی نجاد بان خفض العلاقات الاقتصادیة مع ایران من جانب الغرب من 40 ملیار دولار سنویا الي حدود النصف قد اضر باوروبا نفسها، وان جانبا مهما من المشاكل الاقتصادیة والبطالة فی اوروبا یعود الي العقوبات المفروضة من قبلها علي ایران.واعتبر رئیس الجمهوریة حضور بعض الدول مثل فرنسا فی مسالة فرض العقوبات بانه مثیر للاستغراب واضاف، لا توجد نقطة سلبیة فی تاریخ العلاقات بین ایران وفرنسا وان الایرانیین یتساءلون عن السبب الذی حدا بالمسؤولین الفرنسیین لاتباع مثل هذه السیاسة التی یقوم اخرون بتنظیمها ولا تعود بای نفع للفرنسیین.واكد قائلا، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لا ترحب بالعقوبات لكنها لن تسمح مطلقا بفرض سیاسات ومطالب الاخرین علیها.واكد ضرورة التوجه نحو عالم لا یهیمن علیه حزب الصهیونیة العالمیة علي مراكز السلطة والثروة وقال، ان التعاملات علي الصعید الدولی واضحة تماما وان قادة هذا الحزب الصغیر یفرضون قراراتهم ومطالبهم علي قادة اوروبا كما فرضوا الحرب العالمیة علي اوروبا وكما یفرضون الیوم علي هذه الدول قراراتهم الخاطئة لكننی علي ثقة بان العالم سیتخلص قریبا من ید الصهاینة.وفیما یتعلق بحادثة 11 سبتمبر اعتبر ان جانبا مهما من الوقائع التی جرت حول الحادث كان فی الحقیقة عملیة اعلامیة وقال، انه لو لم یحدث الجانب الاعلامی لهذا الحادث لم تكن القوات الامیركیة الیوم متواجدة فی افغانستان والعراق والخلیج الفارسی.وتابع رئیس الجمهوریة، انه عندما جري الاعلان عن مقتل 3 الاف شخص اثر هجمات 11 سبتمبر اعرب الجمیع عن حزنهم ومواساتهم مع ذوی الضحایا ولكن عندما ینظر المرء الي العمل الاعلامی الذی صمم ونفذ حول محور هذه الهجمات یدرك العلاقة بین هذا الحادث والاحتلالات التی جرت بعده. فهل بالامكان بذریعة قتل 3 الاف انسان تنفیذ هجوم علي بلدین وبالتالی قتل ملیون انسان وتشرید ملایین اخرین؟.وقال الرئیس احمدی نجاد، ان وسائل الاعلام التی قامت بصورة واسعة باثارة مشاعر واحاسیس الرای العام حول حادثة 11 سبتمبر، لماذا التزمت الیوم الصمت المطبق ازاء مقتل اكثر من ملیون انسان قتلوا بذریعة هذا الحادث؟.واشار رئیس الجمهوریة الي انه سیطرح هذه القضایا فی اجتماع الجمعیة العامة للامم المتحدة فی العام الحالی ایضا وقال، بطبیعة الحال فاننی اسعي وراء اصلاحات اكثر اساسیة واعتقد بانه لو لم یتم اصلاح نظام الادارة السائدة علي العالم فان فروعها المتصلة بها لن تصلح مثل الاعلام والمصارف وامثال ذلك.واعتبر المقترح الذی طرحه فی العام الماضی بتشكیل لجنة تقصی الحقائق حول حادثة 11 سبتمبر بانه فرصة تاریخیة للرئیس الامیركی وقال، لقد كان ذلك المقترح فرصة لا نظیر لها للسید اوباما لیثبت بانه مستقل وانه لیس جزءا من السیناریو الذی یجری تنفیذه فی امیركا منذ اعوام.وفی جانب اخر من تصریحه اعتبر الهولوكوست ذریعة لتاسیس الكیان الصهیونی واضاف، ان نقطة اتكاء الكیان الصهیونی هی الهولوكوست بحیث انه لو دحضنا هذه الذریعة التی یعتمد عایها هذا الكیان فان فلسفة وجوده ستزول وسیتم الاخلال بجمیع المعادلات السیاسیة التی تم ترتیبها علي اساس ذلك فی الساحة الدولیة.واشار الي مخططات المستكبرین الرامیة لاثارة التفرقة بین الشعوب والادیان وطرح السؤال بانه من الذی ینتفع من وراء الخلافات واضاف، انه لو اردنا الاجابة علي هذا فانه ینبغی علینا ان نري من الذی ینتفع من وراء استمرار الخلافات وعندما نعثر علیه نضعه خارج معادلة التطورات الدولیة فان جمیع المشاكل ستحل، واننی علي ثقة بان هذا الامر سیحدث قریبا.انتهي ** 2342