من يواجه المشروع التكفيري إنما يدافع عن أهل السنة وأهل الوطن

وخلال احتفال تأبینی فی بلدة الشهابیة الجنوبیة أمس شدد النائب رعد علي أن حزب الله لن یدع القرار السیاسی فی لبنان للذین راهنوا علي خیارات سیاسیة ضیعت فلسطین وسوقت للعدوان الصهیونی.وقال: إن 'بعض السیاسیین یستخدمون التكفیریین كفزّاعة علّنا لنخضع لإرادتهم'، معتبراً أنهم والنموذج الآخر وجهان لعملة واحدة، لكن تارة یلبسون قفازات حریریة یستخدمونها فی محاربة المقاومة بالدبلوماسیة والسیاسة النقدیة والاقتصادیة والإنماء والإعمار وتارة یستخدمون القتل والذبح والتمثیل والتشویه، فیما المنسق للعملیات واحد'.وأشار إلي أنه بعد فشل المشروع التآمری علي المقاومة، وهزیمة الجماعات التكفیریة فی القصیر، وخیبة الأمل التی أصیب بها فریق 14 آذار، تلقّي هذا الفریق 'التعلیمات من أسیادهم بأن یشترطوا عدم قبولهم فی أن یتمثل حزب الله فی الحكومة القادمة، وكأنه بإمكانهم أن یحكموا البلد من دون حزب الله، والتجربة أكدت وأثبتت أن هذا البلد لا یمكن أن یحكم من طرف واحد، وطالما أننا نُعبّر عن شریحة مهمة من شرائح شعبنا فی لبنان فلا یستطیع أحد أن یتنكر لا لوجودنا ولا لدورنا ولا لوجوب مشاركتنا فی القرار السیاسی الوطنی'.وأضاف النائب رعد: 'إننا لن ندع القرار السیاسی فی لبنان لأولئك الذین راهنوا علي خیارات سیاسیة ضیعت فلسطین ومقدسات الأمة وسوقت للعدوان 'الإسرائیلی' علي لبنان فی تموز 2006 واستكثرت علي شعبنا المقاوم المنتصر الاعتراف له بالانتصار، حیث بقینا یومها شهرین نناقش ونقول إن هذا الانتصار إلهی وتاریخی بینما هم یتحدثون عن كارثة الدمار ویسألون أین الانتصار، واستمروا بهذه المعزوفة إلي أن أقر 'الإسرائیلی' والأمیركی ومجلس الأمن بانتصار المقاومة فساعتها أقروا بالانتصار'.وشدد بالقول: 'لن نقبل خیانة ولا خروجاً علي الثوابت الوطنیة كما أننا لن نقبل مراوغة وتسویفا وخداعا'، داعیاً الفریق الآخر لتطبیق ما نص علیه اتفاق الطائف من بنود إصلاحیة، وترجمة العلاقات الممیزة بین لبنان وسوریا، وعدم جعل لبنان ممرا ومقرا للباغین والمعتدین ضد سوریا.وختم النائب رعد قائلاً: 'تعالوا نتجنب التحریض الطائفی والمذهبی ونتعامل علي أساس المواطنیة فی الحقوق والواجبات وفی تطبیق القانون ولنصل إلي السلطة وإلي رأسها الذی لا یرید شیئا من السلطة بل یرید أن یخدم شعبه وینصر قضایاه، وبذلك نضمن توفیر العدالة والتطبیق الجِدی للقانون'.انتهي **2080**1548