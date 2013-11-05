الاقليات الدينية في ايران تتمتع بالحرية وبعلاقات ودية مع الشعب

واشار الرئيس روحاني خلال تسلمه اليوم الثلاثاء اوراق اعتماد سفير الفاتيكان الجديد في طهران ليو بوكاردي، الي نقاط هامة جدا في العلاقات الثنائية والتعامل بين الاسلام والمسيحية وقال : نحن بحاجة اليوم واكثر من اي وقت اخر للحوار بين الاسلام والمسيحية وبين الشيعة واتباع الكنيسة الكاثوليكيه واضاف : يجب ان نتعرف علي بعضنا الاخر لان العديد من الخلافات والتباعد مردهما الجهل وعدم الاطلاع علي الثقافتين.وقال روحاني : لدينا حاليا اهداف مشتركة واعداء مشتركين، التطرف والارهاب عدو مشترك لنا والتعامل الانساني والتعاون هو الهدف المشترك في القضاء علي الفقر والظلم وفقا للتعاليم السماوية، لذا يجب علينا ان نعمل سوية لمساعدة الفقراء في العالم وضحايا الكوارث الطبيعية.وقال رئيس الجمهورية ان هناك دولا في منطقتنا تعاني حاليا من المشاكل الامنية والحرب الداخلية، ونتيجة ذلك فان المسلمين والمسيحيين يعانون واضاف : ان عدونا المشترك حاليا في لبنان وسوريا هو الارهاب والتطرف الذي يدمر المساجد والكنائس علي السواء.وصرح رئيس الجمهورية بان القرآن يعلمنا المقاومة في مواجهة المعتدين علي المقدسات والاماكن المقدسة وهذا هو الهدف المشترك لنا.وقال الرئيس روحاني : في ايران وعلي اساس هذه الاهداف المستركة، كانت هناك علاقات ودية ومتنامية واقرت علاقات طيبة جدا بين المسيحيين والمسلمين الايرانيين سيما بين الارمن والاثوريين ونحن نسعي الي استمرار هذه العلاقات.واضاف ان الاقليات الدينية تمارس طقوسها الدينية بحرية في الكنائس ولديها نواب في مجلس الشوري الاسلامي ويمارسون نشاطاتهم اكثر من السابق.من جانبه ابلغ سفير الفاتيكان الجديد تحيات البابا فرانسيس الاول بابا الفاتيكان متمنيا احلال السلام والمساواة في العالم والرخاء والصحة والسلامة للشعب الايراني.وقال سفير الفاتيكان، ان الفاتيكان اعتبر التطورات السياسية الجديدة والتي اتيحت من قبل رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في العالم علي انها امر مهم جدا واثني علي الدور الحيوي للجمهورية الاسلامية الايرانية في التطورات العالمية سيما السلام والاستقرار في المنطقة.انتهي** 2344 ** 1718