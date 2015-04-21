العالم كله مهدد بخطر تسونامي الجماعات التكفيرية

موقف البطريرك غريغوريوس جاء وفق تقرير لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء «إرنا» من بيروت في تصريح نشر اليوم الثلاثاء أطلق خلاله صرخة تحت عنوان: «كرامة الانسان»، جاء فيها: 'نطلق الصرخة بعد الصرخة علي اثر الأعمال الإجراميَّة التي تقوم بها جماعات تكفيرية مجرمة لا دين ولا شرع لها. وهي الكافرة بالله وبالإنسان وبكل القيم الإيمانية والإنسانية والاجتماعية'.أضاف البطريرك غريغوريوس الثالث: 'واليوم نطلق صرخة وجدانية في وجه العالم كله، المهدد بخطر تسونامي هذه الفرق التكفيرية التي تحمل أسماء مختلفة.. هي صرخة لأجل إخوتنا في الإيمان والبشرية، شهداء الإيمان، الأبرار التسع والعشرين مواطنا أثيوبيا، ينتمون إلي الكنيسة الأثيوبية الأرثوذكسية'.وإذ ترحم البطريرك غريغوريوس علي أرواح الضحايا، قدم تعازيه لبطريرك الكنيسة الأثيوبية متياس الأول، وإلي الحكومة الأثيوبية، والشعب الأثيوبي، والعائلات المنكوبة الحبيبة.وطالب بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، المجتمع الدولي بـ'أن يقف وقفة واحدة تجاه هذه المنظمات الإجرامية'. مؤكدًا علي أن 'الوقفة الرادعة الحقيقية هي العمل علي إحلال السلام وإيقاف السلاح والتسلح والتسليح وآلة الحرب المدمرة. فهذه هي الضمانة لكرامة الإنسان في دينه وكرامته وحريته وعرضه وماله وأمنه وأمانه'.وختم البطريرك غريغوريوس الثالث قائلاً: 'لتكن دماء شهدائنا بذار إيماننا وصرخة العالم لأجل أن ينعم الله علي أرضنا المعذبة بالسلام المنشود'.انتهي *(4)* 381*2344