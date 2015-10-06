قشقاوي: يجب تحديد مصير مفقودي كارثة مني علي وجه السرعة

واضاف قشقاوي في تصريحات ادلي بها في مراسم تشييع الحاج حسن حسيني مقدم القنصل الايراني في الحدود التركمانية (مرو) ومن ضحايا كارثة مني، ان مصير اثنين من الدبلوماسيين الايرانيين هما مساعد شؤون دائرة الممثليات والتشريفات والضيافة في وزارة الخارجية احمد فهيما وغضنفر ركن‌آبادي السفير الايراني السابق في لبنان لايزال غامضا.واوضح: 'في الوقت الحالي لاندري هل ان هؤلاء المفقودين، هم في ذمة الخلود او تم اعتقالهم في مكان ما، ولذلك ليس بامكاننا التنبؤ بمصيرهم نفيا أو اثباتا حتي عودة جثامين جميع ضحايا الكارثة الي البلاد'.ووجه قشقاوي تعازيه لذوي ضحايا الكارثة، منوها الي اهمية وضرورة 'الادارة واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة' قائلا: انه وكما قال قائد الثورة الاسلامية فانه يجب علي السعودية تحمل المسؤولية والتصرف باسلوب عادل ومراعاة جانب المساواة.واضاف: ان الحديث عن تحمل مسؤولية الجهة السعودية ليس سياسيا بل انه حديث قنصلي يأتي في اطار العلاقات الاخوية والاقليمية اي انه يجب علي السعودية التصرف حسب المعاهدات الدولية وكذلك الاتفاقيات المبرمة بين البلدينانتهي** 2344