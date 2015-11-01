صالحي يصل الي طوكيو

وتاتي هذه الزيارة التي تستغرق اربعة ايام في اطار التعاون الثنائي بين ايران واليابان والزيارات المتبادلة بينهما.ومن المقرر ان يشارك صالحي والوفد المرافق له في موتمر باغواش في مدينة ناكازكي والمراسم التي ستعقد بمناسبة الذكري ال70 لقصف هذه المدنية بالسلاح النووي اضافة الي لقاءاته مع المسوولين في القطاعات النووية المختلفة في اليابان.وتعتبر باغواش منظمة دولية غيرحكومية تضم عددا من النخبه من دول العالم في مجال نزع السلاح وان بعض المشاركين في هذا الموتمر هم اشخاص ذو اثر علي صناع القرار في بلدانهم.وسيجري صالحي مقابلة مع وكاله كيودو للانباء اليابانية وسيلقي كلمه في جامعة طوكيو وموسسة الشوون الدولية في اليابان (جي.آي.آي.اي).انتهي**2018 ** 1718