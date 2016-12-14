ايران واندونيسيا توقعان علي اربع مذكرات تفاهم للتعاون الثنائي

ويأتي توقيع البلدين علي مذكرات التفاهم علي هامش زيارة الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو الرسمية الي طهران، وبعد المباحثات الثنائية التي اجراها مع نظيره الايراني حسن روحاني.ووقع علي مذكرة التعاون في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة، وزير الطاقة الايراني حميد جيت جيان ونظيره الاندونيسي ايغا ناسيوس جانان.كما وقع علي مذكرة التعاون لتشجيع الاستثمارات محمد خزاعي رئيس مؤسسة الاستثمارات الاقتصادية الايرانية، ورئيس هيئة التنسيق الاستثماري الاندونيسي توماس تريكاس يلا بلونغ.و مذكرة التعاون القضائي في القضايا الجنائية، وكذلك مذكرة التفاهم حول استعادة المجرمين بين البلدين، وقعها عن الجانب الايراني وزير العدل مصطفي محمدي ووزيرة الخارجية الاندونيسية ريتنو مرسودي.ومن المرتقب أن يوقع البلدان علي 8 مذكرات أخري، وسيكون مجموعة مذكرات التفاهم التي توقعها ايران واندونيسيا خلال زيارة الرئيس الاندونيسي الي طهران 12 مذكرة.ووصل الرئيس الاندونيسي مساء أمس الثلاثاء الي طهران علي رأس وفد رفيع وجرت مراسم الاستقبال الرسمي اليوم الاربعاء للرئيس الاندونيسي في مجموعة سعد آباد الثقافية والتاريخية في طهران بمشاركة الرئيس روحاني.انتهي **س.ح**2344