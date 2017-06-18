مدینة مطار الامام الخمینی (رض) تنضم الي المنظمة الدولیة للمطارات العالمیة

واضاف بیاتی فی تصریح له (الیوم الاحد) ان الامینة العامة لمنطقة اسیا الباسیفیك لدي المنظمة الدولیة للمطارات العالمیة 'السیدة بتی تشاو' اعلنت عبر رسالة رسمیة وجهتها بالمناسبة، عن التحاق مطار الامام الخمینی (رض) الي منظمة ACI.وتابع المسؤول الایرانی قائلا، ان بتی تشاو هنأت بانضمام مطار الامام الخمینی (رض) الي هذه المنظمة، واعربت عن املها بان تؤدی هذه الخطوة الي الارتقاء بالمستوي النوعی للسلامة والخدمات الخاصة بالمطارات، وتعزیز التعاون الثنائی بما یخدم صناعة الملاحة الجویة فی ایران.انتهي ** ح ع