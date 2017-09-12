زيوريخ السويسرية تستضيف مؤتمر 'دافوس ايران'

وبحسب ما افادت به الجهات المنظمة لهذا البرنامج، سيحاضر في اجتماعات مؤتمر 'دافوس ايران' الرابع، كل من مساعد وزير الاقتصاد والمالية، رئيس مؤسسة الاستثمار والدعم الاقتصادي والفني في ايران 'محمد خزاعي'، ومساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة، رئيس مجلس الادارة في مؤسسة تطوير وتحديث الصناعات الايرانية 'منصور معظمي'، وايضا مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة، رئيس مجلس الادارة في مؤسسة التنمية والتحديث للمناجم والصناعات المنجمية في ايران (ايميدرو) 'مهدي كرباسيان'، ومساعد وزير الخارجية الايراني 'سيد كاظم سجاد بور'.كما يحضر اعمال المؤتمر، كبار المسؤولين لدي الشركات الايرانية المشاركة بما فيها ايران اير، وسايبا والملاحة البحرية الايرانية.وافاد المصدر نفسه، ان مؤتمر دافوس ايران يعدّ اكبر اجتماع مشترك بين اصحاب القرار ومسؤولي الشون التجارية في ايران واوروبا؛ ويتميز بالتزامه الصريح حيال الاتفاق النووي.وبناء علي جدول اعمال المؤتمر ايضا، ستقوم مساعدة المسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي 'هلغا اشميت'، بصفتها احد اعضاء الفريق النووي المفاوض مع ايران، ستقوم بادلاء كلمة في مؤتمر دافوس ايران بسويسرا؛ فضلا عن اعتزامها لعقد اجتماع متعدد الاطرف بمشاركة كبار الدبلوماسيين لديها بمن فيهم سفراء بلجيكا وبريطانيا والدنمارك والمانيا في ايران، لتطرح رايها حول الدبلوماسية التجارية مع ايران .انتهي ** ح ع ** 1837