مساعد وزير النفط : وقعنا اتفاقية بقيمة 1.5 مليار يورو مع المصنعين المحليين

وفي تصريح اليوم الاحد لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء، لفت بي طرف الي ان الاتفاقيات الموقعة مع المصنعين المحليين تهدف الي استقطاب التكنولوجيا الحديثة عبر الشركات الاجنبية الي البلاد.
واشار مساعد وزير النفط للشؤون الهندسية الي برامج الوزارة لدعم الصناعة المحلية وتعزيز مشاركة المصنعين الايرانيين في المعارض الداخلية والخارجية؛ مبينا ان المعارض التخصصية توفر لزوارها امكانية التعرف علي آخر المستجدات والانجازات الصناعية وتسويقها.
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طهران / 22 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – قال مساعد وزير النفط للشؤون الهندسية والبحوث والتكنولوجيا 'حبيب الله بي طرف' ان الوزارة وقعت حتي اليوم 55 اتفاقية بما يبلغ نحو مليار و500 مليون يورو مع المصنعين المحليين.