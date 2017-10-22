مساعد وزير النفط : وقعنا اتفاقية بقيمة 1.5 مليار يورو مع المصنعين المحليين

بكين/ 26 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - قال المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الصيني رداً على العقوبات الأمريكية على بعض الشخصيات و الشركات الصينية بشأن علاقاتها التجارية مع إيران، إن فرض الحظر على الصين بحجة التبادل التجاري مع إيران يشكل انتهاكا للمبادئ الدولية.