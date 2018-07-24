لن نترك ايران وحيدة امام العقوبات الامريكية

وفي مقال له نشرته صحيفة 'يني بيرليك' اليوم الثلاثاء تحت عنوان ' بين ايران و امريكا'، اشار تشويك الي الحظر الامريكي المفروض علي قطاع النفط الايراني واضاف ان امريكا ارسلت وفدا الي تركيا ليهدد الشركات التركية حول مواصلة علاقاتها التجارية مع ايران و العقوبات الشديدة التي قد تفرض عليها.واكد ان تركيا طالما وقفت الي جانب ايران امام الضغوطات الدولية وحافظت علي علاقاتها التجارية معها في ظل العقوبات المفروضة عليها وقبل التوصل الي خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) و ذلك في اطار الالتزام بالمبادي الدولية.واوضح ان التعاطي التركي هذا لم يرق لامريكا مما لجأت الي الحرب النفسية ضد تركيا من خلال محاكمة رضا ضراب و مساعد الشؤون الدولية في بنك 'هالك' التركي بذريعة الالتفاف علي العقوبات.واكد ان امريكا تدعو تركيا الي وقف استيرادها من الطاقة من ايران و تقترح السعودية لتحل محل ايران لتلبية حاجات تركيا من النفط.انتهي**1110** 1718