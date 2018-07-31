الرئیس روحانی یوافق علي تغییر المتحدث باسم الحكومة

وقال نوبخت فی تغریدة له علي موقع التواصل الاجتماعی 'تویتر'، انه مثلما اعلنت فی وقت سابق فان التقلیل من ضغوط الاعداء الاخیرة والظروف الجدیدة لادارة البلاد یتطلبان عملا مضاعفا من جانب المدراء.واضاف، رغم اننی ركزت لغایة الان علي مسؤولتی رئاسة منظمة التخطیط والمیزانیة والتحدث باسم الحكومة وهما مسؤولیتان متناغمتان الي حد كبیر الا اننی طلبت من رئیس الجمهوریة ان یسمح لی فی ضوء الظروف الجدیدة بان اوظف كل طاقاتی لمساعدته فی مجال التخطیط والمیزانیة وان یوكل مسؤولیة التحدث باسم الحكومة الي شخص اخر، ولحن الحظ فقد لقی الامر موافقته.وكان نوبخت قد صرح للصحفیین علي هامش اجتماع الحكومة فی وقت سابق قائلا، ان الوقت الان لیس تصفیة الحسابات السیاسیة. مردفا القول، انه وبغیة ان تكون ید رئیس الجمهوریة مطلقة فی اجراء التعدیل الوزاری فقد طلبت التنحی عن جمیع مسؤولیاتی فی الحكومة الا اننی لم استطع اقناعه لغایة الان.انتهي ** 2342