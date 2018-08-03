جرائم العدوان في الحديدة تؤكد للمرة الألف أن قيادة تحالف العدوان ترفض السلام

وأوضح الحوثي أن ارتكاب هذه المجازر يؤكد إرهابية العدوان كونها جرائم حرب، مشيرا الي أن شعوب العالم تنظر لموقف الأمم المتحدة بإدارة الظهر علي أنه تواطؤ منها.وقال رئيس الثورية العليا في بيان له إنه يجب أن يعلم العالم أن الأمريكيين والسعوديين وحلفاءهم يرتكبون المجازر ويخرقون القانون بدون رادع.وأضاف أن الشعب حر وواع ويعرف أن من يقتله هي أمريكا وكل الدول التي أعلنت مشاركتها في العدوان، معتبرا أن السلاح الأمريكي وسلاح الحلفاء هو من يقتل أطفال وأبناء ونساء الجمهورية اليمنية.وتابع: ليترجم المجتمع الدولي رغبته بالسلام وعليه العمل علي خروج جلسة مجلس الأمن بقرار وقف العدوان.ولفت محمد علي الحوثي أن صمود الشعب اليمني في مواجهة الغزو والاحتلال سيحقق النصر بإذن الله.انتهي ** 2342