قائد حرس الحدود الايراني يلتقي رئيس جمهورية اذربيجان

وافادت ارنا ان العميد رضائي الذي وصل يوم امس الاثنين الي باكو بدعوة رسمية من نظيره الاذربيجاني الجنرال 'الجين قلي اوف' للمشاركة في الاجتماع الحادي عشر لقادة حرس الحدود الايرانية الآذربيجانية قد اجتمع صباح اليوم الثلاثاء الي الرئيس 'الهام علي اوف' واجري معه مباحثات.وسيلتقي العميد رضائي خلال الزيارة وزير دفاع جمهورية آذربيجان «ذاكر حسن اوف» كما سيجتمع الي وزير الداخليه «راميل اوسوب اوف».كما سيوقع الطرفان الايراني والاذربيجاني علي معاهدة حدودية ثنائية.انتهي**م م** 1837