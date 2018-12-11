الأعداء بدؤوا یشعرون بالخیبة والیأس من ممارسة الضغوط علی ایران

وخلال كلمة ألقاها فی إجتماع الملتقی الوطنی لإحیاء ذكری الشهداء فی محافظة خراسان الجنوبیة (شرق)، أضاف اللواء جعفری بأنّ الانجازات التی حققتها الثوره الاسلامیة لم تأت علی لسان مسؤولی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فحسب بل بات الأعداء یعترفون أیضاً بهذه الانجازات و انهم بدؤوا یشعرون بالخیبة من ممارسة الضغوط علی ایران.وتطرق اللواء جعفری الی ما أقرّت به بعض وسائل الاعلام الغربیة بشأن ضعف امریكا و تراجع قدرتها قائلاً: إنّ صحیفه 'فارین بالیسی' كتبت قبل ایام ان ما یحلم به الرئیس الامریكی دونالد ترامب لایمكن تحقیقه علی ارض الواقع متوقعا احتمال قیام ایران بعمل انتقامی.واضاف انّ التاریخ أثبت عدم استسلام ایران أمام الولایات المتحدة رغم الضغوط الاقتصادیة الكبیرة التی فرضت علیها.واشار الی ما اقرت به صحیفة واشنطن بوست اخیرا بان الفكرة التی تقول ان امریكا و من خلال الانسحاب من الاتفاق النووی ستتمكن من اعادة ایران الی طاولة الحوار وهم و خیال لیس إلا.واضاف إن ما تنشره الصحف التی تسیطرعلیها امریكا فی هذا المجال، یدل علی الهزائم الكبیرة التی تكبدتها امریكا علی مر اربعین عاما من انتصار الثورة الاسلامیة فی ایران.واستطرد بالقول انّ صمود الشعب الایرانی اصبح انموذجا لباقی شعوب العالم مؤكدا ان مقاومة حزب الله اللبنانی و اهالی غزة وفلسطین وابناء سوریا والیمن والعراق أمام الجرائم التی إرتكبتها واشنطن، مدینة لصمود الشعب الایرانی العظیم.وصرح بان امریكا عملت علی تقویض الامن فی ایران و توجیه ضربة للنظام الایرانی إلا انها لا تتجرأ الیوم علی طرح موضوع الاطاحة بالنظام الایرانی و بات هذا الطلب الامریكی حلم بعید المنال.وأشار اللواء جعفری الی محاولات امریكا خلال السنوات الاخیرة لخلق الفوضی و انعدام الامن فی ایران عازیاً الفشل الامریكی فی تحقیق هذه الاغراض الی ما یتحلی به الشعب الایرانی من ایمان و وعی وحبّ للولایة والذكاء.وشدّد علی دور الشهداء وتضحیاتهم فی تعزیز المقاومة فی المنطقة والعالم، مشیرا بذلك إلی تصریحات سماحة قائد الثورة الاسلامیة بأنّ اكبر انجاز حققها النظام الایرانی رغم العداء الذی یناصب له الشرق و الغرب، هو استمرار الثورة الاسلامیة بفضل تضحیات الشهداء.انتهی** ع ج**1110