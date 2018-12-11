همدان تستضيف البطولة العالمية للرياضات التقليدية الايرانية

ولفت 'كارخانه اي' الي أن إقامة المنافسات الدولية لرياضة 'او اسبورت'، تأتي بهدف تنمية الرياضات التقليدية الايرانية بالاضافة إلي تعزيز الثقافة السياحية وتعزيز اقتصاد البلاد.واوضح رئيس لجنة الرياضات التقليدية الايرانية ان رياضة او اسبورت هي اكثر انواع الرياضات الإيرانية اتساعًا علي الصعيد العالمي حيث يقع مقر الاتحاد العالمي لهذا الفرع الرياضي بمدينة همدان الايرانية.وتابع كارخانه اي، أنه منذ عام 2005 بدأت فعاليت الاتحاد العالمي لرياضة او اسبورت عبر إقامة 25 بطولة علي صعيد البلاد، و11 بطولة عالمية.وبيّن أن رئيس الاتحاد العالمي لرياضة او اسبورت هو 'الشيخ عادل' من سلطنة عمان، كما يعد 'محمد قاسم منوجهري' مؤسس هذا الاتحاد.انتهي**ح ح/ ح ع**