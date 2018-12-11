قائد امني : تفكيك عصابتين لتهريب المخدرات بمحافظة سمنان شرقي البلاد

واوضح العميد قاسمي مساء اليوم في تصريح للمراسلين، أنه تم ضبط 714 كغم و 500 غرام من الأفيون في محافظة سمنان وكرمان هذا بالاضافة إلي ضبط 714 كغم و500غراما من الافيون في مدينة ايرانشهر التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان.
وأضاف هذا المسؤول العسكري أنه تم خلال هذه العملية القبض علي ستة من المهربين ومصادرة مركباتهم وضبط قطعة واحدة من السلاح وكمية كبيرة من الذخيرة.
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سمنان/11كانون الاول/ديسمبر/إرنا - اعلن قائد قوي الأمن الداخلي في محافظة سمنان (شرق) 'العميد روح الأمين قاسمي' عن تفكيك عصابتين مسلحتين لتهريب المخدرات خلال عمليتين مشتركتين بين شرطة مكافحة المخدرات في سمنان وقوات الامن الداخلي في محافظة كرمان (وسط) وسيستان وبلوجستان (جنوب شرق).