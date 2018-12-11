قائد امني : تفكيك عصابتين لتهريب المخدرات بمحافظة سمنان شرقي البلاد

واوضح العميد قاسمي مساء اليوم في تصريح للمراسلين، أنه تم ضبط 714 كغم و 500 غرام من الأفيون في محافظة سمنان وكرمان هذا بالاضافة إلي ضبط 714 كغم و500غراما من الافيون في مدينة ايرانشهر التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان.وأضاف هذا المسؤول العسكري أنه تم خلال هذه العملية القبض علي ستة من المهربين ومصادرة مركباتهم وضبط قطعة واحدة من السلاح وكمية كبيرة من الذخيرة.انتهي ** ح ح / ح ع **