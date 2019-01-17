محادثات ایرانیة روسیة لتطویر التعاون فی منطقة القوقاز

بغداد/16تموز/يوليو/ارنا- كشف المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي في محور الشمال، علي الحسيني، الاثنين، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لم يوفر الغطاء الجوي بعملية إرادة النصر، فيما دعا البرلمان العراقي للإسراع في تشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق لعدم الحاجة اليها.