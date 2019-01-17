محادثات ایرانیة روسیة لتطویر التعاون فی منطقة القوقاز

وافاد القسم الاعلامی فی السفارة الایرانیة فی موسكو بان سنائی وكاراسین اكدا علي تطویر التعاون والمشاورات بین البلدین علي الصعید الثنائی خاصة فی منطقة آسیا الوسطي والقوقاز.
واعرب الجانبان فی هذا اللقاء عن الامل بالمزید من الاهتمام بالعلاقات الثنائیة فی المناطق المشار الیها فی ضوء رؤیة الرئیسین الایرانی والروسی بهذا الصدد.
كما تباحث الجانبان حول الافاق المستقبلیة للعلاقات بین البلدین علي مختلف الصعد الثنائیة والاقلیمیة والدولیة.
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موسكو / 17 كانون الثانی / ینایر /ارنا- اجري سفیر الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی موسكو مهدی سنائی ومساعد الخارجیة الروسی غریغوری كاراسین محادثات بشان تطویر التعاون الثنائی فی منطقة القوقاز.