حماس تعبر عن تعاطفها مع ضحايا سيول إيران الأخيرة

كما بحث ظريف وهنية في هذه المكالمة الهاتفية، آخر التطورات في فلسطين وخاصة البلطجة الأمريكية ومحاولة واشنطن لتغطية الجرائم الصهيونية في القدس والضفة الغربية والحصار الفظيع ضد الفلسطينيين.وأكد هنية علي أهمية التنسيق لمعالجة المخاطر الاستراتيجية ضد قضية الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي.كما أشاد رئيس المكتب السياسي لحماس بدعم إيران للمقاومة وللشعب الفلسطيني.وشدد هنية علي أهمية التحالف الفلسطيني الموحد ضد ما يسمي 'صفقة القرن' ودور الأمة الإسلامية في التعامل مع خطر تطبيع العلاقات مع نظام احتلال القدس، وزيادة الجهود في الأوساط الدولية والسياسية لدعم الشعب الفلسطيني.انتهي** 2344