وزير الخارجية العراقي: العلاقة بين طهران وبغداد علاقة استراتيجية

و شدد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم في تغريدة علي تويتر علي الموقع الرسمي لوزارة الخارجية العراقية اليوم الثلاثاء، علي أن العلاقات بين إيران والعراق هي علاقات استراتيجية وتقوم علي عناصر أساسية في مختلف المجالات.وقد ذكر الحكيم هذه العناصر الأساسية في العلاقة الاستراتيجية بين البلدين بالشراكة والتعاون في مجالات التجارة والثقافة والأمن والمصالح المشتركة.رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي كان قد وصل الي طهران السبت الماضي 6 أبريل علي رأس وفد حكومي رفيع المستوي في زيارة رسمية الي الجمهورية الاسلامية في ايران استمرت يومين 'السبت والاحد'، عقد خلالها سلسلة لقاءات مع قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي، واجري خلالها مباحثات رسمية مع الحكومة الايرانية برئاسة رئيس الجمهورية الاسلامية حسن روحاني، تناولت تفعيل الاتفاقيات الثنائية بمختلف المجالات والاتفاق علي رفع التبادل التجاري من 12 مليار دولار سنويا الي 20 مليار في 2021 فضلا عن لقاء عدد من القادة والمسؤولين الايرانيين.انتهي** 2344