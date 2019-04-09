الحقد الامريكي لايمس باقتدار ايران

و اعلنت السفارة الايرانية علي صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' إنّ مغامرة الرئيس الامريكي 'دونالد ترامب' يدل علي أنّ القرارات السياسة الخارجية للمتطرفين الداعمين للارهاب لا تتخذ في البيت الابيض.وكان سفير ايران لدي بريطانيا 'حميد بعيدي نجاد' قد كتب في صفحته الشخصية علي تويتر ان ترامب و من خلال ادراج حرس الثورة الاسلامية علي لائحة الارهاب اتخذ احد اكثر قراراته السياسية حماقة.وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب وفي خطوة عدائية قد ادرج يوم امس الاثنين حرس الثورة الاسلامية ضمن لائحة الارهاب و ردا علي ذلك اعتبر المجلس الاعلي للامن القومي الايراني القوات الاميركية في منطقة غرب اسيا ضمن المنظمات الارهابية.انتهي** ع ج**1110