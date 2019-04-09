لاریجانی: ادراج الحرس الثوری فی قائمة الإرهاب یدل علي جهل امریكا

وفی بدایة الجلسة العلنیة صباح الیوم - الثلاثاء - هنأ علی لاریجانی ولادة الإمام الحسین (ع)، ویوم الحرس الثوری، وأضاف أن السلوك المشین للنظام الأمریكی فی هذه الأیام، بدرج الحرس الثوری الإیرانی كمجموعة إرهابیة، یعكس عمق الحقد والقسوة والجهل لهذا النظام، متسائلا: من لا یعلم أن الحرس الثوری كان له التأثیر الأكبر علي تدمیر الإرهاب الخطیر فی المنطقة، و من لا یعرف أن هذه القوة القویة والثوریة كافحت الجماعات الإرهابیة المدعومة من قبل القوي العظمي فی أعقاب انتصار الثورة إلي جانب الشعب الإیرانی .وتابع: من لا یعرف التضحیات التی قدمها الحرس الثوری فی فترة الحرب المفروضة (1988- 1980) فی الدفاع عن الأراضی الإیرانیة وفی الدفاع عن الشعب الإیرانی وفی الدفاع عن الثورة الإسلامیة، كان الحرس الثوری الركن الأساسی للمقاومة فی تلك السنوات، قدم التضحیات فی الوقت الذی كانت القوي العظمي مع صدام.وأكد: فی السنوات الأخیرة، عندما أشعل الإرهابیون النار فی المنطقة، الحرس الثوری هو الذی وقف أمامهم وقصم ظهر الإرهاب.انتهي** 2344