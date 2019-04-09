النواب یحضرون فی مجلس الشوري الاسلامی بزی الحرس الثوری

وشارك فی هذه الحركة الرمزیة رئیس المجلس علي لاریجانی ونواب تكتلات الأمل والولائی والولایین المستقلین.
وبمناسبة الیوم الوطنی للحرس الثوری الذی یصادف ولادة الامام الحسین علیه السلام فی الثالث من شهر شعبان تزین طاولات نواب مجلس الشوري الاسلامی بالزهور.
وكان الرئیس الامیركی دونالد ترامب وفی خطوة عدائیة قد ادرج یوم امس الاثنین حرس الثورة الاسلامیة ضمن لائحة الارهاب وفی الرد علی ذلك اعتبر المجلس الاعلی للامن القومی الایرانی القوات الامیركیة فی منطقة غرب اسیا ضمن المنظمات الارهابیة.
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طهران/ 9نیسان/ ابریل/ارنا- حضر جمیع نواب مجلس الشوري الإسلامی الیوم الثلاثاء فی البرلمان بزی الحرس الثوری الرسمی بمناسبة یوم الحرس الثوری المصادف 9 نیسان/ابریل، وذلك احتجاجا علي قرار واشنطن فی ادراج الحرس الثوری وهو جزء من القوات العسكریة الایرانیة فی قائمة الارهاب الامیركی.