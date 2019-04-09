النواب یحضرون فی مجلس الشوري الاسلامی بزی الحرس الثوری

سنندج/ 11 تموز/ يوليو/ ارنا - استشهد أحد افراد الحرس الثوري من أعضاء فريق إزالة الالغام كانوا يقومون يوم أمس بتفكيك الالغام في منطقة 'سروآباد' بمحافظة كردستان وبعد تفكيك أحدها فوجئوا بانفجار احد الالغام مما أدى إلي استشهاد احد اعضاء الفريق باسم محمد احمدي .