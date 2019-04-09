غابات 'ارسباران' عروس آذربايجان الشرقية الساحرة

وهذه الغابات محاذية لنهر ارس من الجهة الشمالية ومحاذية لمدينة مشكين شهر وسهل مغان من الجهة الشرقية ومحاذية لمدينة سراب من الجهة الجنوبية ومحاذية لمدينة تبريز من الجهة الغربية. كما ان مدينة اهر تقع في هذه الغابات الواسعة.وغابات ارسباران من اجمل الاماكن السياحية في ايران يقصدها السياح من كافة انحاء البلاد وخارجه ويقضون اجمل الايام مستمتعين بسحر الطبيعة، في فصل الربيع والصيف والخريف.انتهي**1049**2041**