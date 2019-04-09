لاريجاني: إتحاد البرلمانات العالمية يقبّح العرقلة الأمريكية

ونقلاً عن الموقع الاعلامي لمجلس الشوري الاسلامي، بعد زيارة قام بها لقطر واستغرقت 3 أيام، قال لاريجاني إنّ مواضيع هامة تم طرحها في الإجتماع حول البني التحتية خاصة التعليم والأمن المستدام والأنظمة القانونية.وصرّح بأنّ لجان هذه الدورة من الإجتماع لإتحاد البرلمانات العالمية رفعت تقارير وتوفرّت الفرصة لمناقشة التعاون الاقتصادي مع رؤساء البرلمانات مع الاخذ بعين الاعتبار موقع الدول وصراعاتها علي الصعيدين الاقليمي و الامني.واضاف اجرينا محادثات مع 13 رئيسا للبرلمانات علي هامش الإجتماع مشيراً الي تأكيد الدول الاسيوية والعربية بشكل أكبر علي ضرورة توسيع التعاون فيما بينها لتنمية العلاقات الاقتصادية والقضايا الهامة.وشدّد رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي أنّ رؤساء البرلمانات أبدت حساسية حيال تدخل بعض الدول في دول اخري مع تأكيدهم علي ضرورة استنكار السلوك الذي تنتهجه الولايات المتحدة في الجولان وفلسطين والقدس الشريف.وأعلن لاريجاني عن تعاطف الدول المشاركة في الملتقي مع ايران جراء الفيضانات التي شهدتها البلاد وعن إبداء هذه الدول استياءها حيال السلوك الامريكي في هذا المجال معلنة أنها سترسل المساعدات بطرق مختلفة الي ايران.علماً ان مؤتمر الإتحاد البرلماني الدولي (IPU) بدأ أعماله في الدوحة في نسخته الأربعين بعد المائة منذ السادس من نيسان/أبريل الحالي ويستمر حتي العاشر من الشهر ذاته.انتهي** ع ج**1110