تقدیم مشروع قانون برلمانی عاجل جداً لمواجهة الإجراء الأمریكی ضد الحرس الثوری

وأضاف 'أسد الله عباسی' فی مقابلة مع مراسل إرنا، إن أكثر من 200 من أعضاء البرلمان قدموا مشروع قانون بصفة عاجل جدا إلي الهیئة الرئاسیة للمجلس، والذی یصنف القیادة المركزیة الامیركیة وجمیع القوات التابعة لها فی غرب آسیا، جماعة ارهابیةوأضاف: جاء فی مقدمة مشروع القانون، أنه بالنظر الي قرار الرئیس الامریكی بادراج الحرس الثوری فی قائمة مجموعاته الارهابیة، وبما إن النظام الامریكی هو مؤسس داعش وهو المسؤول عن الجرائم الإرهابیة لهذه المجموعة الدمویة فی غرب آسیا، وبما إن قوات الحرس الثوری الإسلامی، لعبت دورا مهما فی دحر داعش و المجموعات الإرهابیة الاخري فی منطقة غرب آسیا، وبما إن قرار قادة البیت الأبیض بادراج قوة عسكریة رسمیة یتعارض مع جمیع القواعد القانونیة والأخلاقیة، فان الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لها الحق فی التصرف وفقا للقانون الدولی ضد هذا العمل العدائی وغیر الشرعی للرئیس الأمریكی، لذا فان نواب البرلمان یقدمون مشروع القانون العاجل جدا الي البرلمان للتصویت علیه.وأشار عضو الهیئة الرئاسیة فی البرلمان، الي إن المادة الأولي من مشروع القانون، صرحت إنه لمواجهة قرارات واجراء امریكا فی تقویض السلام والاستقرار الإقلیمیین والدولیین، وبما أن هذا النظام وخلافا لمبادئ القانون الدولی، قام بتصنیف الحرس الثوری، المعروف بالقوة العسكریة الرسمیة للبلاد، كقوة إرهابیة، ووفقا لهذا القانون، فإن جمیع قوات الاستخبارات والأمن الأمریكیة العاملة فی غرب آسیا وجمیع الأشخاص الطبیعیین والاعتباریین الممثلین فیها فی منطقة غرب آسیا، یتم اعتبارهم من الإرهابیین وتعتبر أی إمدادات مالیة وفنیة وتعلیمیة وخدمیة وإمدادات أخري لهذه المجموعة فی عداد الأعمال الإرهابیة.انتهي** 2344