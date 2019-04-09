صالحی: نتابع تطویرالأهداف الرئیسیة للصناعة النوویة بوتیرة متسارعة

وأضاف صالحی خلال مراسم الذكري السنویة الـ 13 للیوم الوطنی للتكنولوجیا النوویة: نستمر فی التقدم نحو الاستفادة من مزایا وفوائد التكنولوجیا النوویة السلمیة علي مختلف المستویات، بقوة ووتیرة مناسبة رغم قسوة بعض الأصدقاء وشائعات المغرضین.وتابع : نحن نسعي لتحقیق الأهداف المحددة فی هذا المجال علي أساس خطة متوسطة وطویلة الأمد، ونحن مقتنعون أن التحرك فی هذا الاتجاه لن یواجه الضعف والوهن، لأن الحجر أساس لهذه الصناعة الوطنیة یعتمد علي الإیمان بالله والثقة بالنفس.وقال رئیس منظمة الطاقة الذریة الإیرانیة : من دواعی فخری أن أعلن بالنیابة عن الخبراء والباحثین فی منظمة الطاقة الذریة أنه ونتیجة الجهود التی بذلها هؤلاء الأعزاء، هناك 114 منجزا جدیدا فی مختلف مجالات الصناعة النوویة سیتم تدشینه وأود أن اقدم ایضاحات موجزة لبعض هذه الإنجازات التی سیقوم رئیس الجمهوریة بازاحة الستار عنها بعد قلیل.وأشار صالحی إلی تصمیم وبناء أجهزة الطرد المركزی 'زونال' و اضاف انه یأتی فی اطار توسیع أنشطة المنظمة فی مجال الطب والصحة موضحا: إن أحد الأهداف الإستراتیجیة للمنظمة یتمثل حالیاً فی تقدیم الخدمات فی القطاع الصحی بهدف الحد من معاناة المرضي فی جمیع أنحاء الوطن.ونوه إلي أن تصمیم وصنع نظام التحكم لمنظومة التقییم العملیاتی هو خطوة مهمة أخري تأتی فی اطار تنفیذ مشروع شدد رئیس الجمهوریة علیه وكان علي رأس الخطة الاستراتیجیة للمنظمة قائلا: تجدر الإشارة إلي أن استخدام هذه القدرة فی مجال الدفع النووی یبشر ببدایة مرحلة جدیدة فی طریق تحسین مستوي أنشطة المنظمة.وقال نائب الرئیس الایرانی: ان صنع مصدر الفوتونات المتشابكة الكمومیة هو احدي الإنجازات القیمة الأخري حققناها فی العام الماضی. ان التكنولوجیا الكمومیة الذی یستخدم بشكل واسع فی مجالات المحاسبة والاتصالات والبیولوجیا وأجهزة الاستشعار، اصبح محل اهتمام متزاید فی العقود الأخیرة فی الدول الصناعیة المتقدمة حیث ادرجت الكثیر من الجامعات ومراكزها العلمیة تنفید مشاریع بحثیة ضخمة فی هذا المجال علی جدول اعمالها.وتابع بالقول ان الخبراء والباحثین فی منظمة الطاقة الذریة الایرانیة وضعوا تحقیق الأهداف المحددة فی هذا المجال نصب اعینهم وبدوا باتخاذ إجراءات علی نطاق واسع فی هذا المجال.وأوضح صالحی: أن ازاحة الستار عن منتج جدید یسمي اتریوم 90 لعلاج سرطان الكبد یأتی فی سیاق إنتاج الادویة الإشعاعیة ویعد إنجازاً قیماً آخر فی الصناعة النوویة فی البلاد. وأصبحت الجهود التی بذلت فی السنوات الأخیرة فی التطویر الكمی والنوعی للأنشطة فی هذا القطاع تحدد هویة الصناعة النوویة فی البلاد، ونفتخر ان قفزة المنظمة إلي الأمام فی تقدیم الخدمات الدوائیة عبرت حدود إیران الإسلامیة ویتم تصدیر منتجاتنا الي دول العالم، ونتوقع ان نحقق مزیدا من النجاحات فی هذا الصدد بإزالة بعض الحواجز والتحدیات.وأشار رئیس منظمة الطاقة الذریة الإیرانیة إلي أنه تم بالكامل إنتاج الأكسجین 18 بسعة 100 كغم سنویًا لتزوید النظائر المشعة FDG لاستخدامها فی أجهزة المسح الطبقی بالإصدار البوزیترونی (PET) وتصمیم وصنع مطیافیة FTIR المتقدمة من أجل قیاس التركیب النظائری للمنتجات ذات الصلة بالمیاه الثقیلة، علي سبیل المثال مكونات الدیوتیریوم وكذلك استخدامها فی تحدید المواد العضویة والدراسات البیئیة من بینها الهیدرولوجیا والصناعات الدوائیة والصناعات الغذائیة بالكامل.انتهی **1049**1110