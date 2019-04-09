إجراء ترامب ضد الحرس الثوري يزيد التوتر في المنطقة

وفي تصريح لمراسل وكالة إرنا انتقد هذا الدبلوماسي الروسي الإجراء الامريكي مضيفاً أنّ الجمهورية الاسلامية الايرانية اعتبرت في المقابل القوات الامريكية إرهابية.وكان ترامب قد أعلن عبر بيان اعلامي أمس الإثنين بأنه سيدرج قوات الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الارهابية والتي اعتبرها ممثل روسيا لدي الام المتحدة بأنها دون جدوي لكنه صرّح بأنها تؤدّي الي تصعيد وزيادة التوتر في المنطقة.وكتب مديا بنجامين ناشط سلام أمريكي: إنّ ممثل الولايات المتحدة الخاص في شؤون الايرانيين برايان هوك قال بأن الخطر المهدِّد لتواجد القوات الامريكية في الشرق الاوسط يعود الي عدم تطبيق عقاب حيال ماقامت به قوات حرس الثورة الاسلامية الإيرانية .وأضاف بنجامين أنّ برايان هوك عليه أن يتفهم بأنّ ما عرّض القوات الامريكية للخطر هو ذهابها الي الشرق الاوسط مؤكداً علي ضرورة إعادتها الي الديار.هذا وكتب بن رودز العضو السابق في مجلس الامن القومي في حكومة اوباما في تغريدة له علي صفحته الرسمية في موقع التويتر: إنّ تسمية الحرس الثوري الايراني كمنظمة ارهابية يثير المشاعر ويقربها نحو صراع أكبر.ومن جهته كتب رايان كاستلو عضو مجلس الايرانيين في الولايات المتحدة (ناياك) في صفحته علي التويتر: إنّ تسمية الحرس الثوري كمنظمة ارهابية خارجية لايطبّق ضغط أوسع نطاقاً بل يزيد من خطر الصراع ويقلل من أمن القوات الامريكية المرابطة قرب قوات الحرس الثوري.وأعرب باربابا اسلاوين العضو السامي في المجلس الاطلسي رداً علي قرارالأخير لترامب بالقول: من المؤكد أنّ هذا القرار سيؤدي الي مطالبة القوي العراقية الداعمة لايران بانسحاب الامريكان من العراق وسيؤدي هذا القرار الي تقليص نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة و ليس تقليص نفوذ قوات حرس الثورة الاسلامية.انتهي** ع ج**