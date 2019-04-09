تركیب سلاسل عشرینیة من اجهزة الطرد المركزی IR6 فی نطنز

وتم الاعلان عن نصب سلاسل عشرینیة من اجهزة الطرد المركزی IR6 فی موقع الشهید احمدی روشن (موقع نطنز) فی اصفهان وسط ایران.وقال رئیس الجمهوریة فی كلمة القاها فی المراسم 'نحن سعداء الیوم ببدء نصب سلاسل عشرینیة من اجهزة الطرد المركزی IR6. سیكون إنجازا عظیما للشعب الإیرانی.وباكمال هذه السلاسل فی المستقبل القریب، سیتم توفیر شروط إجراء الاختبارات اللازمة.لقد تم إنتاج أجهزة الطرد المركزی هذه فی المركز الحدیث لمونتاج اجهزة الطرد المركزی الإیرانیة، والذی أنشأ بموجب المرسوم الأخیر لقائد الثورة الاسلامیة.انتهي** 2344