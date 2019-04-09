رئيس تحرير مجلة بوليتكس فرست: قرار ترامب بشأن الحرس الثوري هو للاستهلاك المحلي

واضاف بابادوبولوس اليوم الثلاثاء في حوار مع مراسل ارنا في لندن ان قرار ترامب بتصنيف الحرس الثوري الاسلامي ضمن لائحة الارهاب يمكن دراسته بزوايا عدة فهو اداء دين لاسرائيل التي دعمته خلال حملته الانتخابية في العام 2016 ومن ناحية اخري لاسكات الاصوات في الداخل الامريكي التي تعتقد ان ايران ليست فقط داعمة للارهاب بل هي دولة تسعي لاتخاذ سياسات مستقلة عن امريكا.وقال ايضا ان امريكا خلال العام الماضي هيأت شعبها لقبول فرض ان ايران ترتبط بالارهاب واليوم فان الفرصة سنحت لها لاثبات ذلك مبينا انهم و بتسمية الحرس الثوري الاسلامي ضمن لائحة الارهاب يأملون اقناع الشارع الامريكي بان ايران دولة راعية للارهاب.وبين المحلل السياسي انه ليس من باب الصدفة ان تقوم بريطانيا وقبل عدة اسابيع بتسمية حزب الله بانها منظمة ارهابية بل هو تعاون امريكي بريطاني لاسكات الاصوات المنتقدة للكيان الصهيوني .ووصف بابادوبولوس تسمية الحرس الثوري الاسلامي ضمن المجاميع الارهابية بانها ' ارضية لتنفيذ اجراء ما ضد ايران من امريكا وبريطانيا' قد يكون ضغوظ اقتصادية وليس اجراءا عسكريا .واعتبر رئيس تحرير مجلة بوليتكس فرست دور الوكالات الخبرية وممثلي وسفراء الجمهورية الاسلامية في الخارج مهما للدفاع عن منجزات الحرس الثوري في الشرق الاوسط وقال يجب عليهم التأكيد علي ان الحرس الثوري لم يكن يوما ما ارهابيا بل علي العكس لعب دورا مهما في هزيمة المجاميع الارهابية في سوريا.وحول تقييمه للعلاقات الايرانية الامريكية المستقبلية نظرا لعداء ترامب الكبير لايران قال بابادوبولوس ' مادام ترامب في البيت الابيض فان احتمال الحرب مع ايران مشهودا' مضيفا انه لايوجد شخص في البيت الابيض صديقا لايران لانهم يرغبون في عودة ايران لحقبة الشاه.واكد علي ان جميع اجراءات ترامب المعادية لايران هي اداء دين للرياض وتل ابيب فهو وفريقه في البيت الابيض يأملون القضاء علي الحكومة والثورة الاسلامية.ويستنتج المحلل السياسي انه بوجود ترامب فان التوتر بين ايران وامريكا سيزداد وهذا سيكون لصالح النظام السعودي والكيان الصهيوني.وحول القدرات العسكرية الايرانية بعد الثورة الاسلامية قال اذا نظرنا الي الحرب العراقية الايرانية فعلي الورق يجب ان ينتصر العراق لانه كان مدعوما من امريكا وبريطانيا وفرنسا وكذلك الاتحاد السوفيتي ولكن النتيجة كانت غير ذلك حيث لم يستطع صدام تحقيق ما كان مخططا له وسبب ذلك هو مقاومة وبسالة الشعب الايراني.و أكد رئيس تحرير مجلة بوليتكس فرست علي ان الشعب الايراني شعب مكافح ومناضل وان قواته المسلحة باتت اليوم قوية جدا و مكتفية ذاتيا و بمعنويات عالية معتقدا ان امريكا لن تحقق اهدافها في حال قررت مواجهتها عسكريا .وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب وفي خطوة عدائية قد ادرج يوم امس الاثنين حرس الثورة الاسلامية ضمن لائحة الارهاب وفي الرد علي ذلك اعتبر المجلس الاعلي للامن القومي الايراني القوات الاميركية في منطقة غرب اسيا ضمن المنظمات الارهابية.انتهي**م م**2041**