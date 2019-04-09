الأزبط : تصنيف الحرس الثوري الايراني ارهابيا دليل واضح لانحياز امريكا الدائم للمصالح الصهيونية

وأكد الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الشعبية في فلسطين ان الحرس الثوري الإيراني لا يلتفت لمثل هذه القرارات التي تعتبر حبرا علي ورق ويعرف جيدا كيف يرد عمليا علي ذلك ويجعل امريكا تندم علي هذا القرار بحقه .
وشدد الازبط علي أن محور المقاومة بقيادة ايران سيبقي سدا منيعا لافشال كل المخططات الصهيوامريكية بكل الطرق والوسائل وعلي كافة الجبهات.
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غزة/ 9 نيسان/ ابريل/ ارنا - أكد الاستاذ خالد الازبط الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الشعبية في فلسطين تعليقا علي تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة ارهابية بأن هذا الاعلان دليل واضح للانحياز الامريكي الدائم للمصالح الصهيونية وعشق الادارة الامريكية للعدوان ومخاربة احرار الامة العربية والاسلامية بكل مكان .