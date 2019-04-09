و تم تصميم وبناء أجهزة الطرد المركزي 'زونال' في اطار توسيع أنشطة المنظمة في مجال الطب والصحة وبهدف الحد من معاناة المرضي في جميع أنحاء الوطن.
وشارك الرئيس روحاني اليوم في مراسم ازاحة الستار عن 114 انجازا في مجال الصناعة النووية كون هذه الانجازات تجسد اقتدار ايران الي جانب تدشين اربعة مشاريع من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة.
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طهران/ 9 نيسان/ ابريل/ ارنا - تم اليوم الثلاثاء وبرعاية رئيس الجمهورية حسن روحاني، كشف النقاب عن أجهزة الطرد المركزي ' زونال' ، التي تتميز بتكنولوجيا متطورة في مجال الصحة والسلامة.