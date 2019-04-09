كشف النقاب عن أجهزة الطرد المركزي 'زونال'

بكين/ 11 تموز/ يوليو/ ارنا - قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليابان، في محادثة مع محطة تلفزيونية يابانية، إن إيران سوف تمتثل لالتزاماتها بنفس مقدار ما يلتزم به الأعضاء الآخرون اي أوروبا وامريكا، مؤكدا ان طهران لاتريد الخروج من الاتفاق، لكن الاتفاق النووي الذي لا يتطابق مع المصالح الوطنية لإيران لا معنى له.